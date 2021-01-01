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Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)

Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.9%
  • Размеры: 309 x 210.6 x 16.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
56
Производительность в играх
30
Экран
49
Автономность
62
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.3 кг
Размеры 309 x 210.6 x 16.9 мм
Площадь 651 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.9%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1661:1
Цветовой охват sRGB 98.9%
Охват Adobe RGB 68.5%
Охват DCI-P3 66.3%
Время отклика 29 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 331 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1211
Geekbench 5 (многоядерный)
2520
Cinebench R23 (одноядерный)
1321
Cinebench R23 (многоядерный)
2427

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 81.9 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 6.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ZenBook Flip 13 UX363 или Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
2. Acer Spin 3 (SP313-51N) или Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
3. HP Spectre x360 14 (2021) или Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
4. HP Pavilion x360 14 (2021) или Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)
5. HP ProBook x360 435 G8 или Asus ExpertBook B5 Flip OLED (11th Gen Intel)

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