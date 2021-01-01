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ASUS ExpertBook B9 (B9400)

ASUS ExpertBook B9 (B9400)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.2%
  • Размеры: 320 x 203 x 14.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ExpertBook B9 (B9400) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
43
Экран
46
Автономность
51
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ExpertBook B9 (B9400)

Корпус

Вес 0.88 кг
Ширина 320 мм
Высота 203 мм
Толщина 14.9 мм
Площадь 650 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2%
Боковые рамки 5.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1507:1
Цветовой охват sRGB 98.7%
Охват Adobe RGB 65.4%
Время отклика 45 мс
Максимальная яркость
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 325 граммов

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 77.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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