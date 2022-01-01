Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
- Дата выхода: Декабрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.7%
- Размеры: 362 x 264 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
88
Производительность в играх
78
Экран
75
Автономность
56
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
72
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|Размеры
|362 x 264 x 19.9 мм
|Площадь
|956 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.7%
|Боковые рамки
|8.7 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
550 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|14
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1742
Geekbench 5 (многоядерный)
12171
Cinebench R23 (одноядерный)
1798
Cinebench R23 (многоядерный)
16361
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
Производительность GPU
12.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да