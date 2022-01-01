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Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)

Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
  • Дата выхода: Декабрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.7%
  • Размеры: 362 x 264 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ProArt Studiobook 16 (H7600) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
78
Экран
75
Автономность
56
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 362 x 264 x 19.9 мм
Площадь 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.7%
Боковые рамки 8.7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1742
Geekbench 5 (многоядерный)
12171
Cinebench R23 (одноядерный)
1798
Cinebench R23 (многоядерный)
16361

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1305 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) против Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
3. Dell Precision 5470 против Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
4. Dell Precision 5570 против Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)

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