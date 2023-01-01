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ASUS ROG Flow X13 (2022)

ASUS ROG Flow X13 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.4%
  • Размеры: 299 x 222 x 15.8 мм
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Экран:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Flow X13 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
59
Экран
60
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Flow X13 (2022)

Корпус

Вес 1.3 кг
Размеры 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2
Уровень шума 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1433:1
Цветовой охват sRGB 98.2%
Охват Adobe RGB 69.8%
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1507
Geekbench 5 (многоядерный)
8937
Cinebench R23 (одноядерный)
1493
Cinebench R23 (многоядерный)
12840
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 938 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 80 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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