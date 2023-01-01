ASUS ROG Flow X13 (2022)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.4%
- Размеры: 299 x 222 x 15.8 мм
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Обзор
Производительность системы
73
Производительность в играх
59
Экран
60
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Flow X13 (2022)
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|Размеры
|299 x 222 x 15.8 мм
|Площадь
|664 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.4%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1433:1
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|Охват Adobe RGB
|69.8%
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|360 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1507
Geekbench 5 (многоядерный)
8937
Cinebench R23 (одноядерный)
1493
Cinebench R23 (многоядерный)
12840
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|80 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да