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Asus ROG Flow X13 (2023)

Asus ROG Flow X13 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
  • Размеры: 299 x 212 x 16.7-18.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Flow X13 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
63
Экран
57
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Flow X13 (2023)

Корпус

Вес 1.3 кг
Размеры 299 x 212 x 16.7-18.7 мм
Площадь 634 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 7 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.75 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1659
Geekbench 5 (многоядерный)
10809
Cinebench R23 (одноядерный)
1558
Cinebench R23 (многоядерный)
14927
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 7.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
7.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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