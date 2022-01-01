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Asus ROG Flow X16 (2022)

Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~86%
  • Размеры: 355 x 243 x 19.4 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Flow X16 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
67
Экран
82
Автономность
67
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Flow X16 (2022)

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 355 x 243 x 19.4 мм
Площадь 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Тесты экрана
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1619
Geekbench 5 (многоядерный)
9127
Cinebench R23 (одноядерный)
1462
Cinebench R23 (многоядерный)
12452

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1463 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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