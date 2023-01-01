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Asus ROG Flow X16 (2023)

Asus ROG Flow X16 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~86%
  • Размеры: 355 x 243 x 19.4-21.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Flow X16 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
81
Производительность в играх
57
Экран
66
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
70
Оценка NanoReview
69

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Flow X16 (2023)

Корпус

Вес 2.2 кг
Размеры 355 x 243 x 19.4-21.9 мм
Площадь 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1906
Geekbench 5 (многоядерный)
14474
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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