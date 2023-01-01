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Asus ROG Flow Z13 (2023)

Asus ROG Flow Z13 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.7%
  • Размеры: 302 x 206 x 12.9-14.2 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Flow Z13 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
65
Экран
73
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
99
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Flow Z13 (2023)

Корпус

Вес 1.18 кг
Размеры 302 x 206 x 12.9-14.2 мм
Площадь 622 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7%
Боковые рамки 6.7 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1705
Geekbench 5 (многоядерный)
12359
Cinebench R23 (одноядерный)
1763
Cinebench R23 (многоядерный)
16548
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 7.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
7.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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