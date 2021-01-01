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Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.8%
  • Размеры: 354.9 x 259.9 x 27.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix G15 Advantage Edition с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
90
Экран
55
Автономность
90
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
52
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.4 кг
Ширина 354.9 мм
Высота 259.9 мм
Толщина 27.2 мм
Площадь 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.8%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1548
Geekbench 5 (многоядерный)
9002
Cinebench R20 (одноядерный)
589
Cinebench R20 (многоядерный)
5267

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-150 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 2321 МГц
Boost частота GPU 2581 МГц
FLOPS 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x4W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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