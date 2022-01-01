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Asus ROG Strix G15 G513 (2022)

Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix G15 G513 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
59
Экран
56
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix G15 G513 (2022)

Корпус

Вес 2.3 кг
Размеры 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
Площадь 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 4.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 4

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 100 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1670
Geekbench 5 (многоядерный)
10683

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.9 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
2. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против ASUS TUF Gaming A15 FA506
3. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
4. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против ASUS TUF Dash F15 FX516
5. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против Acer Nitro 5 (AN515-45)
6. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
7. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
8. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против Strix G17 Advantage Edition
9. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против Acer Nitro 5 AN515-57
10. Asus ROG Strix G15 G513 (2022) против Zephyrus G15 GA503 (2022)

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