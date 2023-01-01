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Asus ROG Strix G17 (2023)

Asus ROG Strix G17 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 395 x 282 x 23.4-30.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix G17 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
94
Производительность в играх
70
Экран
53
Автономность
67
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix G17 (2023)

Корпус

Вес 2.8 кг
Размеры 395 x 282 x 23.4-30.8 мм
Площадь 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц
Ядер 16
Потоков 32
L3-кэш 64 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2023
Geekbench 5 (многоядерный)
18607
Cinebench R23 (одноядерный)
1988
Cinebench R23 (многоядерный)
26850
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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