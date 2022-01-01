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Asus ROG Strix G17 G713 (2022)

Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 395 x 282 x 28.3 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix G17 G713 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
59
Экран
53
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
46
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix G17 G713 (2022)

Корпус

Вес 2.8 кг
Размеры 395 x 282 x 28.3 мм
Площадь 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 4

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 75.3%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 100 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1718
Geekbench 5 (многоядерный)
10835

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.9 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Nitro 5 (AN517-41) против Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
2. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
3. Apple MacBook Pro 16 (2021) против Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
4. Acer Nitro 5 AN517-54 против Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
5. Acer Predator Helios 300 (PH317-55) против Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
6. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) против Strix G17 G713 (2022)

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