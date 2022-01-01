Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
- Размеры: 395 x 282 x 28.3 мм
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Обзор
Производительность системы
96
Производительность в играх
59
Экран
53
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
46
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|Размеры
|395 x 282 x 28.3 мм
|Площадь
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|4
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|75.3%
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|100 / 280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1718
Geekbench 5 (многоядерный)
10835
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.9 мм
|Windows Precision
|Да