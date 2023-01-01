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Asus ROG Strix G18

Asus ROG Strix G18
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.1%
  • Размеры: 399 x 294 x 23.1-30.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix G18 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
54
Экран
49
Автономность
57
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
50
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix G18

Корпус

Вес 3 кг
Размеры 399 x 294 x 23.1-30.8 мм
Площадь 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 126 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E)
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1985
Geekbench 5 (многоядерный)
16269
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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