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Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)

Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix Scar 15 G533 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
85
Экран
56
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
76

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 354 x 259 x 22.6-27.2 мм
Площадь 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 4.3 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 4
Уровень шума 39.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 75.3%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 100 / 240 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1921
Geekbench 5 (многоядерный)
14858
Cinebench R23 (одноядерный)
1871
Cinebench R23 (многоядерный)
20370

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) против ASUS ROG Strix Scar 15 G533
2. Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) против Dell Alienware m15 R6
3. Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) против Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
4. Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) против MSI Stealth GS66 (2022)
5. Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) против Asus ROG Strix G15 G513 (2022)

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