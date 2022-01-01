Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Strix Scar 17 SE (2022): характеристики и тесты

Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)

Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 395 x 282 x 23.4-28.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix Scar 17 SE (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
91
Экран
64
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)

Корпус

Вес 2.9 кг
Размеры 395 x 282 x 23.4-28.3 мм
Площадь 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 4

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2011
Geekbench 5 (многоядерный)
14308
Cinebench R23 (одноядерный)
2038
Cinebench R23 (многоядерный)
17782

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs ASUS ROG Strix Scar 17 G733
2. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs MSI Raider GE76 (2022)
3. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
4. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
5. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
6. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
7. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition
8. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
9. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) vs Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры