Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
- Размеры: 395 x 282 x 23.4-28.3 мм
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Обзор
Производительность системы
97
Производительность в играх
91
Экран
64
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
78
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|Размеры
|395 x 282 x 23.4-28.3 мм
|Площадь
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|4
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|280 / 330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|14
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2011
Geekbench 5 (многоядерный)
14308
Cinebench R23 (одноядерный)
2038
Cinebench R23 (многоядерный)
17782
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|150 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|19.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
Производительность GPU
19.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да