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Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.6%
  • Размеры: 355 x 266 x 20.5-29.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus Duo 16 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
84
Экран
82
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
60
Оценка NanoReview
81

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Корпус

Вес 2.67 кг
Размеры 355 x 266 x 20.5-29.7 мм
Площадь 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц
Ядер 16
Потоков 32
L3-кэш 64 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2033
Geekbench 5 (многоядерный)
18266
Cinebench R23 (одноядерный)
1998
Cinebench R23 (многоядерный)
26841
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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