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Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~764.4%
  • Размеры: 355 x 26 x 20.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
100
Производительность в играх
80
Экран
56
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

Корпус

Вес 2.61 кг
Размеры 355 x 26 x 20.5 мм
Площадь 92 см2
Соотношение экрана к корпусу ~764.4%
Боковые рамки 0.4 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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