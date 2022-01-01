Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~764.4%
- Размеры: 355 x 26 x 20.5 мм
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Обзор
Производительность системы
100
Производительность в играх
80
Экран
56
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
78
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
Корпус
|Вес
|2.61 кг
|Размеры
|355 x 26 x 20.5 мм
|Площадь
|92 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~764.4%
|Боковые рамки
|0.4 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x2048 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да