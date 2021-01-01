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ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.8%
  • Размеры: 355 x 243 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus G15 GA503 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
100
Экран
65
Автономность
86
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
82

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 1.9 кг
Ширина 355 мм
Высота 243 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1520
Geekbench 5 (многоядерный)
9325

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
2. Dell XPS 15 9500 или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
3. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
4. Razer Blade 15 Base Edition (2021) или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
5. Dell Alienware m15 R4 или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
6. MSI GS66 Stealth или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
7. MSI GF75 Thin или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
8. MSI GF65 Thin или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

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