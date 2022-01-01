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Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.8%
  • Размеры: 355 x 243 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
83
Производительность в играх
79
Экран
69
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
76

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022)

Корпус

Вес 1.9 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1425 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 13.3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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