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Asus ROG Zephyrus M16

Asus ROG Zephyrus M16
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~86%
  • Размеры: 355 x 243 x 19.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus M16 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
64
Экран
69
Автономность
83
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 1.9 кг
Ширина 355 мм
Высота 243 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 140 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
6510
Cinebench R20 (одноядерный)
593
Cinebench R20 (многоядерный)
5275

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60-75 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц
FLOPS 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против Asus ROG Zephyrus M16
3. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Asus ROG Zephyrus M16
4. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Asus ROG Zephyrus M16
5. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) против Asus ROG Zephyrus M16

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