Asus ROG Zephyrus M16
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~86%
- Размеры: 355 x 243 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
92
Производительность в играх
64
Экран
69
Автономность
83
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
74
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus M16
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|Ширина
|355 мм
|Высота
|243 мм
|Толщина
|19.9 мм
|Площадь
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|140 / 280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1-2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
6510
Cinebench R20 (одноядерный)
593
Cinebench R20 (многоядерный)
5275
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60-75 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|735-1463 МГц
|Boost частота GPU
|1035-1695 МГц
|FLOPS
|5.299 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
5.299 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да