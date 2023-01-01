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Asus ROG Zephyrus M16 (2023)

Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85%
  • Размеры: 355 x 246 x 21.1-22.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus M16 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
81
Производительность в играх
84
Экран
69
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus M16 (2023)

Корпус

Вес 2.3 кг
Размеры 355 x 246 x 21.1-22.9 мм
Площадь 873 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1902
Geekbench 5 (многоядерный)
14342
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
Частота GPU 1395 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Мощность динамиков 6x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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