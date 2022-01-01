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Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~86%
  • Размеры: 355 x 243 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
70
Экран
69
Автономность
63
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
77
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 1.9 кг
Размеры 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1875
Geekbench 5 (многоядерный)
14212
Cinebench R23 (одноядерный)
1794
Cinebench R23 (многоядерный)
19258

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1463 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus S17 (2021) против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
2. Legion 7 16” (2021, AMD) против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
3. MacBook Pro 16 (2021) против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
4. ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
5. ROG Strix G15 G513 (2022) против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

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