Главная > Сравнение ноутбуков > TUF Dash F15 FX516: характеристики и тесты

ASUS TUF Dash F15 FX516

ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74%
  • Размеры: 360 x 252 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:

Обзор

Оценка основных показателей TUF Dash F15 FX516 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
76
Экран
35
Автономность
80
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 2 кг
Ширина 360 мм
Высота 252 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1463
Geekbench 5 (многоядерный)
4024

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware m17 R4 против ASUS TUF Dash F15 FX516
2. Dell Alienware m15 R4 против ASUS TUF Dash F15 FX516
3. MSI GF75 Thin против ASUS TUF Dash F15 FX516
4. MSI GF65 Thin против ASUS TUF Dash F15 FX516
5. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против ASUS TUF Dash F15 FX516
6. ASUS ROG Flow X13 GV301 против ASUS TUF Dash F15 FX516
7. ASUS ROG Strix G15 G513 против ASUS TUF Dash F15 FX516
8. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против ASUS TUF Dash F15 FX516
9. ASUS TUF Gaming A17 FA706 против ASUS TUF Dash F15 FX516

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях