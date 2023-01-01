Главная > Сравнение ноутбуков > TUF Gaming A15 (2023): характеристики и тесты

Asus TUF Gaming A15 (2023)

Asus TUF Gaming A15 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.5%
  • Размеры: 354 x 251 x 22.4-24.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей TUF Gaming A15 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
68
Экран
51
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus TUF Gaming A15 (2023)

Корпус

Вес 2.2 кг
Размеры 354 x 251 x 22.4-24.9 мм
Площадь 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5%
Боковые рамки 4.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 145°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват Adobe RGB 75.3%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.75 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1765
Geekbench 5 (многоядерный)
11465
Cinebench R23 (одноядерный)
1675
Cinebench R23 (многоядерный)
15912
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Dash F15 (2022)
2. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Gaming A15 FA507 (2022)
3. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Gaming A17 (2022)
4. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
5. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Dell XPS 15 9520 (2022)
6. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Dell G15 5520 (2022)
7. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Dell G15 5525
8. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Acer Nitro 5 (AN515-46)
9. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
10. Asus TUF Gaming A15 (2023) и ROG Zephyrus G14 (2023)
11. Asus TUF Gaming A15 (2023) и ROG Strix G17 (2023)
12. Asus TUF Gaming A15 (2023) и Gaming F15 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры