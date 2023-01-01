Asus TUF Gaming A15 (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~75.5%
- Размеры: 354 x 251 x 22.4-24.9 мм
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Обзор
Производительность системы
73
Производительность в играх
68
Экран
51
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
63
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus TUF Gaming A15 (2023)
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|Размеры
|354 x 251 x 22.4-24.9 мм
|Площадь
|889 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.5%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Охват Adobe RGB
|75.3%
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|7 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|500 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.75 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1765
Geekbench 5 (многоядерный)
11465
Cinebench R23 (одноядерный)
1675
Cinebench R23 (многоядерный)
15912
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|9.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
9.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да