Главная > Сравнение ноутбуков > TUF Gaming A15 FA506: характеристики и тесты

ASUS TUF Gaming A15 FA506

ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.9%
  • Размеры: 359.8 x 256 x 24.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:

Обзор

Оценка основных показателей TUF Gaming A15 FA506 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
89
Производительность в играх
76
Экран
35
Автономность
90
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS TUF Gaming A15 FA506

Корпус

Вес 2.3 кг
Ширина 359.8 мм
Высота 256 мм
Толщина 24.5 мм
Площадь 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.9%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1379
Geekbench 5 (многоядерный)
5871

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. TUF Gaming A15 FA506 против Blade 15 Base Edition (2021)
2. TUF Gaming A15 FA506 против Alienware m15 R4
3. TUF Gaming A15 FA506 против GS66 Stealth
4. TUF Gaming A15 FA506 против GF75 Thin
5. TUF Gaming A15 FA506 против GF65 Thin
6. TUF Gaming A15 FA506 против GE66 Raider
7. TUF Gaming A15 FA506 против ROG Zephyrus G15 GA503
8. TUF Gaming A15 FA506 против ROG Strix G15 G513

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях