Asus TUF Gaming F15 (2022)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~75.5%
- Размеры: 354 x 251 x 22.4-24.9 мм
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Обзор
Производительность системы
83
Производительность в играх
67
Экран
56
Автономность
56
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus TUF Gaming F15 (2022)
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|Размеры
|354 x 251 x 22.4-24.9 мм
|Площадь
|889 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.5%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|47.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|47.3%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|200 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1764
Geekbench 5 (многоядерный)
10349
Cinebench R23 (одноядерный)
1803
Cinebench R23 (многоядерный)
15202
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да