ASUS TUF Gaming F17 (2021)
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~76.9%
- Размеры: 399 x 269 x 2.48 мм
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Обзор
Производительность системы
86
Производительность в играх
54
Экран
34
Автономность
61
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
59
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Корпус
|Вес
|2.6 кг
|Ширина
|399 мм
|Высота
|269 мм
|Толщина
|2.48 мм
|Площадь
|1073 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.9%
|Боковые рамки
|8 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|47.3%
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 200 Вт
|Вес зарядного устройства
|590 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1-2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
5690
Cinebench R20 (многоядерный)
3721
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|4.329 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
4.329 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|79 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.8 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да