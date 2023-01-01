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Asus TUF Gaming F17 (2023)

Asus TUF Gaming F17 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 394 x 264 x 22.9-25.4 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей TUF Gaming F17 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
69
Экран
48
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
57
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus TUF Gaming F17 (2023)

Корпус

Вес 2.6 кг
Размеры 394 x 264 x 22.9-25.4 мм
Площадь 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 5.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5%
Охват Adobe RGB 47.3%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1788
Geekbench 5 (многоядерный)
12697
Cinebench R23 (одноядерный)
1848
Cinebench R23 (многоядерный)
16674
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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