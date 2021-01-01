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ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.5%
  • Размеры: 324 x 215 x 18.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook 14 X413 (K413) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
37
Экран
19
Автономность
60
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 324 мм
Высота 215 мм
Толщина 18.3 мм
Площадь 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.5%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
200 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1354 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 14 5402 или VivoBook 14 X413 (K413)
2. Inspiron 15 7506 или VivoBook 14 X413 (K413)
3. Inspiron 14 7400 или VivoBook 14 X413 (K413)
4. VivoBook S14 M433 или VivoBook 14 X413 (K413)
5. ZenBook 14 UX435 или VivoBook 14 X413 (K413)
6. VivoBook S14 S433 или VivoBook 14 X413 (K413)
7. VivoBook 15 M513 или VivoBook 14 X413 (K413)
8. VivoBook S14 S435 или VivoBook 14 X413 (K413)

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