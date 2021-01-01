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ASUS VivoBook 15 M513

ASUS VivoBook 15 M513
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 359.8 x 235.3 x 18.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook 15 M513 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
76
Производительность в играх
50
Экран
27
Автономность
58
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook 15 M513

Корпус

Вес 1.8 кг
Ширина 359.8 мм
Высота 235.3 мм
Толщина 18.6 мм
Площадь 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
5663

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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2. ASUS VivoBook 15 M513 и Dell XPS 15 9500
3. ASUS VivoBook 15 M513 и Dell Inspiron 15 5505
4. ASUS VivoBook 15 M513 и Dell Inspiron 15 7501
5. ASUS VivoBook 15 M513 и Dell Inspiron 15 7506
6. ASUS VivoBook 15 M513 и ROG Strix Scar 15 G533

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