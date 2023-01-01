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ASUS Vivobook 15 OLED (M1505)

ASUS Vivobook 15 OLED (M1505)
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.6%
  • Размеры: 356.8 x 227.6 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook 15 OLED (M1505) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
29
Экран
47
Автономность
61
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS Vivobook 15 OLED (M1505)

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 356.8 x 227.6 x 19.9 мм
Площадь 812 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Черный
Материал Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Технология синхронизации FreeSync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
6563
Cinebench R23 (одноядерный)
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
9123
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4
Производительность GPU
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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