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ASUS VivoBook 15 X513 (K513)

ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
  • Дата выхода: Ноябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.5%
  • Размеры: 359 x 235 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook 15 X513 (K513) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
32
Экран
38
Автономность
57
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook 15 X513 (K513)

Корпус

Вес 1.8 кг
Ширина 359 мм
Высота 235 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Золотистый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1531 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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