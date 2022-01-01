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Asus Vivobook Go 14 Flip

Asus Vivobook Go 14 Flip
  • Дата выхода: Ноябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.6%
  • Размеры: 320.7 x 217 x 16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Go 14 Flip с выбранной конфигурацией
Производительность системы
28
Производительность в играх
13
Экран
17
Автономность
60
Коммуникации
30
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
31

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Go 14 Flip

Корпус

Вес 1.45 кг
Размеры 320.7 x 217 x 16.9 мм
Площадь 696 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.6%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Белый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1119
Cinebench R23 (одноядерный)
441
Cinebench R23 (многоядерный)
701

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип eMMC
Каналы 1x64 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v4.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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9. IdeaPad Flex 5 14” (AMD) и Vivobook Go 14 Flip

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