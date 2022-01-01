Asus Vivobook Go 14 Flip
- Дата выхода: Ноябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.6%
- Размеры: 320.7 x 217 x 16.9 мм
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Обзор
Производительность системы
28
Производительность в играх
13
Экран
17
Автономность
60
Коммуникации
30
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
31
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Go 14 Flip
Корпус
|Вес
|1.45 кг
|Размеры
|320.7 x 217 x 16.9 мм
|Площадь
|696 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.6%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|Цвета
|Белый
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1119
Cinebench R23 (одноядерный)
441
Cinebench R23 (многоядерный)
701
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|6 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.24 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|eMMC
|Каналы
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да