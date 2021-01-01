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Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
  • Размеры: 317.4 x 225.5 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 14X OLED (N7400) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
57
Экран
78
Автономность
55
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

Корпус

Вес 1.45 кг
Размеры 317.4 x 225.5 x 17.9 мм
Площадь 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4%
Боковые рамки 7.9 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 / 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1349
Geekbench 5 (многоядерный)
4727
Cinebench R23 (одноядерный)
1399
Cinebench R23 (многоядерный)
5303

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-40 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 938 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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5. Vivobook Pro 14X OLED (N7400) vs Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
6. Vivobook Pro 14X OLED (N7400) vs Vivobook Pro 15 OLED (M3500)

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