Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
- Дата выхода: Сентябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
- Размеры: 317.4 x 225.5 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
70
Производительность в играх
57
Экран
78
Автономность
55
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Корпус
|Вес
|1.45 кг
|Размеры
|317.4 x 225.5 x 17.9 мм
|Площадь
|716 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|90 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 / 120 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1349
Geekbench 5 (многоядерный)
4727
Cinebench R23 (одноядерный)
1399
Cinebench R23 (многоядерный)
5303
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35-40 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|Windows Precision
|Да