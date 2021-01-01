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Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Дата выхода: Ноябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 359.8 x 235.3 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 15 OLED (K3500) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
46
Экран
47
Автономность
59
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

Корпус

Вес 1.65 кг
Размеры 359.8 x 235.3 x 19.9 мм
Площадь 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.9%
Охват Adobe RGB 95.8%
Охват DCI-P3 99.9%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 / 120 Вт
Вес зарядного устройства 446 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1343
Geekbench 5 (многоядерный)
4433
Cinebench R23 (одноядерный)
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
5248

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 990 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 79.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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