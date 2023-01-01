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ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
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Экран:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 15 OLED (K6500) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
46
Экран
47
Автономность
61
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)

Корпус

Вес 1.8 кг
Размеры 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
Площадь 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Серебристый, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1651
Geekbench 5 (многоядерный)
8708
Cinebench R23 (одноядерный)
1627
Cinebench R23 (многоядерный)
9999
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Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 990 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц
FLOPS 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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