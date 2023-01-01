ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
- Размеры: 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
64
Производительность в играх
46
Экран
47
Автономность
61
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
54
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS Vivobook Pro 15 OLED (K6500)
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|Размеры
|359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм
|Площадь
|843 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.6%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1651
Geekbench 5 (многоядерный)
8708
Cinebench R23 (одноядерный)
1627
Cinebench R23 (многоядерный)
9999
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|990 МГц
|Boost частота GPU
|1155 МГц
|FLOPS
|2.365 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
2.365 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да