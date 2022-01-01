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ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.7%
  • Размеры: 355.4 x 239.8 x 20.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
75
Экран
80
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 355.4 x 239.8 x 20.9 мм
Площадь 852 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7%
Боковые рамки 5 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 10
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1758
Geekbench 5 (многоядерный)
11102
Cinebench R23 (одноядерный)
1799
Cinebench R23 (многоядерный)
13773

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.8 x 7.3 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) vs MacBook Pro 16 (2021)
2. Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) vs XPS 15 9520 (2022)
3. Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) vs MacBook Air (M2, 2022)
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5. Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) vs Vivobook Pro 16X OLED
6. Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) vs Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
7. Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) vs Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
8. Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) vs Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel)

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