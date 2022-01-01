Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
- Дата выхода: Август 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.9%
- Размеры: 355.3 x 252 x 19 мм
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Обзор
Производительность системы
86
Производительность в играх
68
Экран
35
Автономность
58
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|Размеры
|355.3 x 252 x 19 мм
|Площадь
|895 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.9%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|10
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1808
Geekbench 5 (многоядерный)
11494
Cinebench R23 (одноядерный)
1800
Cinebench R23 (многоядерный)
14502
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
Производительность GPU
7.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да