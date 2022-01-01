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Asus Vivobook Pro 16 (K6602)

Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
  • Дата выхода: Август 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.9%
  • Размеры: 355.3 x 252 x 19 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 16 (K6602) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
86
Производительность в играх
68
Экран
35
Автономность
58
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 16 (K6602)

Корпус

Вес 1.9 кг
Размеры 355.3 x 252 x 19 мм
Площадь 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.9%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 10
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1808
Geekbench 5 (многоядерный)
11494
Cinebench R23 (одноядерный)
1800
Cinebench R23 (многоядерный)
14502

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.35 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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