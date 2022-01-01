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Asus Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)

Asus Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.2%
  • Размеры: 357.6 x 252.4 x 17.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
41
Экран
49
Автономность
56
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.8 кг
Размеры 357.6 x 252.4 x 17.9 мм
Площадь 903 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.2%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 38 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1647
Geekbench 5 (многоядерный)
10378
Cinebench R23 (одноядерный)
1660
Cinebench R23 (многоядерный)
14165

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) или Asus Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)
2. Dell XPS 17 9720 (2022) или Asus Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)
3. Dell XPS 15 9520 (2022) или Asus Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)
4. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) или Asus Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)
5. Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) или Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)
6. Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel) или Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)
7. Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) или Vivobook S 16X OLED (12th Gen Intel)

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