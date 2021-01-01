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ASUS VivoBook S15 S533

ASUS VivoBook S15 S533
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.8%
  • Размеры: 359.8 x 233.8 x 16.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook S15 S533 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
50
Экран
38
Автономность
62
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook S15 S533

Корпус

Вес 1.8 кг
Ширина 359.8 мм
Высота 233.8 мм
Толщина 16.1 мм
Площадь 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 563:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 37%
Время отклика 33 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 194 грамма

Звук

Аудиочип Realtek ALC256
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 79.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1354 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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2. Dell G5 15 5500 или ASUS VivoBook S15 S533
3. Dell G5 15 5505 SE или ASUS VivoBook S15 S533
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5. Dell Inspiron 15 3505 или ASUS VivoBook S15 S533
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