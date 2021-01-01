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ASUS ZenBook 13 OLED UX325

ASUS ZenBook 13 OLED UX325
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 304.2 x 203 x 13.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ZenBook 13 OLED UX325 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
22
Экран
53
Автономность
74
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ZenBook 13 OLED UX325

Корпус

Вес 1.07 кг
Ширина 304.2 мм
Высота 203 мм
Толщина 13.9 мм
Площадь 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 4.9 мм
Цвета Белый, Серебристый, Розовый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 39 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 и Razer Book 13 (2020)
2. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 и Dell XPS 13 9310
3. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 и Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
4. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 и Dell Inspiron 14 5402
5. ASUS ZenBook 13 OLED UX325 и ASUS ZenBook S UX393

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