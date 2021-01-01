ASUS ZenBook 14 UM425
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.6%
- Размеры: 319 x 210 x 15.8 мм
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Обзор
Производительность системы
77
Производительность в играх
43
Экран
52
Автономность
75
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
95
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS ZenBook 14 UM425
Корпус
|Вес
|1.22 кг
|Ширина
|319 мм
|Высота
|210 мм
|Толщина
|15.8 мм
|Площадь
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.6%
|Боковые рамки
|4.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 100 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
5663
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Частота памяти
|1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
|Шейдерных блоков
|896
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да