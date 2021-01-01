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Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)

Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
  • Дата выхода: Ноябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.4%
  • Размеры: 319 x 208 x 13.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
56
Производительность в играх
30
Экран
40
Автономность
63
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.13 кг
Размеры 319 x 208 x 13.9 мм
Площадь 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4%
Боковые рамки 4.6 мм
Цвета Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 40.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1103:1
Цветовой охват sRGB 98.8%
Охват Adobe RGB 69.7%
Охват DCI-P3 68.5%
Время отклика 38 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 220 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1214
Geekbench 5 (многоядерный)
2482
Cinebench R23 (одноядерный)
1299
Cinebench R23 (многоядерный)
2399

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 87.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 6.6 см
Windows Precision Да

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