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ASUS ZenBook 14 UX435

ASUS ZenBook 14 UX435
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~85.1%
  • Размеры: 319 x 199 x 16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ZenBook 14 UX435 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
55
Экран
41
Автономность
71
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ZenBook 14 UX435

Корпус

Вес 1.29 кг
Ширина 319 мм
Высота 199 мм
Толщина 16.9 мм
Площадь 635 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.1%
Боковые рамки 4.6 мм
Цвета Белый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 897:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 33 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.6 В
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 58 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ZenBook 14 UX435 и XPS 13 9310
2. ZenBook 14 UX435 и XPS 13 9310 (2-in-1)
3. ZenBook 14 UX435 и VivoBook S14 M433
4. ZenBook 14 UX435 и ZenBook Duo 14 UX482

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