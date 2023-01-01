Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84%
- Размеры: 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
62
Экран
80
Автономность
56
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
68
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
Корпус
|Вес
|1.56 кг
|Размеры
|321.8 x 225.6 x 16.9 мм
|Площадь
|726 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|90 / 100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1694
Geekbench 5 (многоядерный)
11792
Cinebench R23 (одноядерный)
1772
Cinebench R23 (многоядерный)
13796
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Windows Precision
|Да