Asus ZenBook 14X OLED (UX5400)
- Дата выхода: Сентябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~86.1%
- Размеры: 311.2 x 212.2 x 16.9 мм
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Обзор
Производительность системы
65
Производительность в играх
47
Экран
71
Автономность
62
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
62
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ZenBook 14X OLED (UX5400)
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|Ширина
|311.2 мм
|Высота
|212.2 мм
|Толщина
|16.9 мм
|Площадь
|660 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.1%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|Цвета
|Серий, Фиолетовый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
4205
Cinebench R23 (одноядерный)
1300
Cinebench R23 (многоядерный)
4770
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Windows Precision
|Да