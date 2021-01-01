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Asus ZenBook 14X OLED (UX5400)

Asus ZenBook 14X OLED (UX5400)
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~86.1%
  • Размеры: 311.2 x 212.2 x 16.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ZenBook 14X OLED (UX5400) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
65
Производительность в играх
47
Экран
71
Автономность
62
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ZenBook 14X OLED (UX5400)

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 311.2 мм
Высота 212.2 мм
Толщина 16.9 мм
Площадь 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.1%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
4205
Cinebench R23 (одноядерный)
1300
Cinebench R23 (многоядерный)
4770

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да

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