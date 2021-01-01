Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
- Дата выхода: Сентябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.6%
- Размеры: 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
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Обзор
Производительность системы
81
Производительность в играх
38
Экран
71
Автономность
64
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
64
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD)
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|Ширина
|311.2 мм
|Высота
|221.1 мм
|Толщина
|15.9 мм
|Площадь
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1322
Geekbench 5 (многоядерный)
6096
Cinebench R23 (одноядерный)
1345
Cinebench R23 (многоядерный)
9883
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|Поддержка DirectX
|12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Windows Precision
|Да