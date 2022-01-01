ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.5%
- Размеры: 355.2 x 229 x 18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
83
Производительность в играх
56
Экран
79
Автономность
65
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
72
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|Размеры
|355.2 x 229 x 18.9 мм
|Площадь
|813 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.5%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1620 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
550 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|90 / 150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|Потоков
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1662
Geekbench 5 (многоядерный)
10638
Cinebench R23 (одноядерный)
1723
Cinebench R23 (многоядерный)
14746
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|FLOPS
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
3.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Windows Precision
|Да