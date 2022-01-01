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ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)

ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.3%
  • Размеры: 355 x 251 x 16.9-17.8 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
91
Производительность в играх
78
Экран
75
Автономность
58
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
77

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм
Площадь 891 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2
Уровень шума 42 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1805
Geekbench 5 (многоядерный)
12589
Cinebench R23 (одноядерный)
1814
Cinebench R23 (многоядерный)
17262

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1215 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц
FLOPS 12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Dolby Atmos Да
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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