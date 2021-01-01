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Dell Alienware m15 R3

Dell Alienware m15 R3
  • Дата выхода: Май 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~67.5%
  • Размеры: 360.3 x 276 x 20.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Alienware m15 R3 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
88
Экран
54
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
72

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware m15 R3

Корпус

Вес 2.11 кг
Ширина 360.3 мм
Высота 276 мм
Толщина 20.5 мм
Площадь 994 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.5%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2
Уровень шума 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Цветовой охват sRGB 99.2%
Охват Adobe RGB 63.7%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x5W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 89.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.6 x 6.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1375 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
Шейдерных блоков 1408
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 2666 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 3
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Alienware m15 R3 и Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Dell Alienware m15 R3 и Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
3. Dell Alienware m15 R3 и Razer Blade 15 Base Edition (2021)
4. Dell Alienware m15 R3 и m17 R4
5. Dell Alienware m15 R3 и m15 R4

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