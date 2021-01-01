Dell Alienware m15 R3
- Дата выхода: Май 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~67.5%
- Размеры: 360.3 x 276 x 20.5 мм
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Обзор
Производительность системы
84
Производительность в играх
88
Экран
54
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
72
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Alienware m15 R3
Корпус
|Вес
|2.11 кг
|Ширина
|360.3 мм
|Высота
|276 мм
|Толщина
|20.5 мм
|Площадь
|994 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~67.5%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|Охват Adobe RGB
|63.7%
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|7 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|2x5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|89.5 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|USB-A
|3x USB 3.1
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|Размер
|10.6 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1408
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|3
|NVMe
|Да